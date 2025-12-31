Corrado Sparaventi ci dà un taglio Lascia lo storico parrucchiere | Iniziai che ero un ragazzino

Corrado Sparaventi, storico barbiere di Pesaro, annuncia la sua decisione di lasciare il mestiere dopo quasi sessanta anni di attività. Iniziò la sua carriera da giovane, dedicandosi con passione e professionalità alla cura dei clienti. Dopo un lungo percorso nel settore, ora si prende un meritato riposo, lasciando un'impronta significativa nella tradizione locale del taglio e della cura dei capelli.

Pesaro, 31 dicembre 2025 – Barbiere e parrucchiere, Corrado Sparaventi molla, arnesi e camice, dopo 59 anni di servizio. In pensione è dal 2014, ma per tre giorni la settimana ha continuato a sforbiciare barba e capelli grazie ad un angolo riservato a lui nel negozio in strada Adriatica 109, dove ha trascorso per intero la sua vita lavorativa. Oggi l’attività, ribattezzata “Level up Hair Salon & Barber Shop“ è nelle mani di Giulia Patrignani, giovane professionista subentrata in società con Sparaventi in questi due ultimi anni. L’ultimo giorno di lavoro. Ieri è stato il giorno per ufficializzare la posa al gancio del grembiule, bianco candido e inamidato a dovere, come gli insegnò dovesse essere lo zio Bruno Galli, suo mentore e veterano dei barbieri pesaresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

