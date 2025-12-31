Corpo senza vita di un ragazzo trovato nei campi | ha una ferita alla tempia

Stamattina, nelle campagne di Mira, in provincia di Venezia, è stato rinvenuto il corpo di un giovane uomo, stimato tra i 25 e i 30 anni. Sul luogo è stata riscontrata una ferita alla tempia, ma le cause del decesso sono ancora da accertare. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

Il corpo di un giovane, dell'età apparente di 25-30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, che ha avvertito i carabinieri. Il cadavere è vestito, riverso su un fianco; sulla tempia una ferita, che sembra compatibile con.

