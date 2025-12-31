Corona SEGRETO nel casting del GF | la rivelazione che fa tremare Mediaset!

Durante il casting del Grande Fratello, Luciano Punzo ha rivelato che Fabrizio Corona era tra i candidati e avrebbe incoraggiato la sua partecipazione. Questa testimonianza getta nuova luce sul processo di selezione dei concorrenti e solleva interrogativi sulla presenza di Corona nel reality. Un dettaglio che potrebbe influenzare la percezione pubblica e aprire a riflessioni sul ruolo delle dinamiche di casting nel programma.

Luciano Punzo racconta che Fabrizio Corona era al suo provino per il Grande Fratello e lo avrebbe spinto a entrare nella Casa: un retroscena inquietante sul casting del reality. Quando Luciano Punzo svela che Fabrizio Corona era al provino del Grande Fratello, il pubblico resta senza parole e le domande si moltiplicano. Luciano Punzo non è nuovo ai riflettori: volto di Temptation Island e protagonista della settima edizione del GFVip, quella vinta da Nikita Pelizon, ha fatto una confessione che scuote il dietro le quinte del reality show più discusso d’Italia. In un’intervista a Fanpage racconta che non fu un casting normale a portarlo nella Casa, ma un nome sorprendente presente al provino: Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

