Corona SEGRETO nel casting del GF | la rivelazione che fa tremare Mediaset!

Durante il casting del Grande Fratello, Luciano Punzo ha rivelato che Fabrizio Corona era tra i candidati e avrebbe incoraggiato la sua partecipazione. Questa testimonianza getta nuova luce sul processo di selezione dei concorrenti e solleva interrogativi sulla presenza di Corona nel reality. Un dettaglio che potrebbe influenzare la percezione pubblica e aprire a riflessioni sul ruolo delle dinamiche di casting nel programma.

Caso Signorini-Corona, interviene il Codacons: “Fare chiarezza sui casting” - Il Coordinamento delle associazioni dei consumatori ha presentato un esposto dopo i retroscena (mai confermati) sul GF Vip svelati da Falsissimo ... libero.it

Alfonso Signorini, esposto del Codacons dopo le accuse di Corona: «Meccanismi opachi nei processi di casting del GF Vip» - A oltre una settimana dalle accuse lanciate da Fabrizio Corona e proseguite nei giorni scorsi, la ... msn.com

