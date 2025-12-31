Coppa Italia prova di forza di Perugia Lube costretta ad abdicare ai quarti

Nel match di Coppa Italia, Perugia si impone con una prova solida, eliminando la Lube Civitavecchia ai quarti. La sfida ha visto i padroni di casa ottenere una vittoria netta, confermando il loro livello e la determinazione. La partita ha evidenziato le rispettive forze e alcune criticità, offrendo uno spettacolo di alta intensità e tecnica. Ora, Perugia si prepara alle prossime sfide con entusiasmo e concentrazione.

SIR SUSA SCAI 3 CUCINE LUBE CIVITANOVA 1 SIR SUSA SCAI: Giannelli 1, Loser 9, Ben Tara 18, Solè 8, Semeniuk 14, Plotnytskyi 15, Colaci (L), Dzavoronok, Ishikawa, Russo. N.E. Argilagos, Cvanciger, Gaggini e Crosato. All. Lorenzetti. CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 6, Gargiulo 9, Loeppky 12, Boninfante 2, Nikolov 16, Bottolo 14, Balaso (L), Bisotto, Orduna, Poriya 3, Duflos-Rossi, Kukartsev 1. N.E. Podrascanin e Tenorio. All. Medei. Arbitri: Zavater (Roma) e Giardini (Vr). Parziali: 25-17 (23’), 22-25 (29’), 25-22 (29’), 25-16 (25’). Note: spettatori 4.446; Sir battute sbagliate 11, ace 6, muri 7, ricezione 29% (perfetta 10%), attacco 60%; Lube bs 19, ace 6, muri 4, 48% (25%), 51%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

