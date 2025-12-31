Coppa Faggi al via. Ecco gli abbinamenti.

La Coppa Faggi sta per iniziare, offrendo un’occasione di confronto tra le squadre più competitive. Con l’avvio del nuovo anno, riprenderà anche il campionato di Terza Categoria, attualmente guidato dalla coppia Paperino San Giorgio–San Giusto. Ecco gli abbinamenti e le sfide da seguire, tra aspettative e appuntamenti importanti per il calcio locale.

Tra non molto, con il nuovo anno, riprenderà a pieno ritmo anche il campionato di Terza Categoria, attualmente comandato dalla coppia Paperino San Giorgio–San Giusto. Intanto però, sono stati ufficializzati gli abbinamenti della fase finale della Coppa Faggi: sei squadre, quelle che hanno passato a suon di vittorie il primo turno, sono pronte a giocarsi il trofeo, succedendo nell'albo d'oro all'Eureka vincitrice della coppa la scorsa stagione. Si parte il 21 gennaio prossimo, quando inizieranno i due triangolari con gare di sola andata: da un lato San Giusto – Carmignano (con Las Vegas pronta a subentrare nella seconda giornata, in programma il 18 febbraio) dall'altra Vaianese – Paperino San Giorgio (con il Bacchereto che entrerà in gioco a febbraio).

