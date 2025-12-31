Coppa d' Africa i verdetti dei gruppi C e D Tanzania storica qualificazione

La fase a gironi della Coppa d’Africa si conclude con i verdetti dei gruppi C e D, segnando importanti qualificazioni e alcune sfide decisive. La Tanzania conquista un’inedita qualificazione, mentre altre nazionali affrontano percorsi più complessi. Questa giornata mette in evidenza la determinazione delle squadre e il valore delle imprese sportive, offrendo un quadro chiaro delle squadre che proseguiranno nel torneo.

Milano, 31 dicembre 2025 - La Coppa d'Africa regala un'altra giornata di verdetti. Nei gruppi C e D arrivano conferme attese, qualche passaggio sofferto e una qualificazione che sa di impresa. Nel gruppo C la scena se la prende la Tanzania, che scrive la pagina più bella della propria storia continentale. L' 1-1 contro la Tunisia basta alle Taifa Stars per entrare negli ottavi come una delle migliori terze, risultato mai raggiunto prima. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di un gol, la squadra di Gamondi trova la forza di reagire subito dopo l'intervallo, segnando all'inizio della ripresa con Salum e difendendo un pareggio che vale oro.

