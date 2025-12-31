Coppa d’Africa 2025 il tifoso immobile del Congo diventa simbolo nazionale | 90 minuti in silenzio per Lumumba

Durante la Coppa d’Africa 2025, un tifoso del Congo ha attirato l’attenzione per il suo comportamento unico: restare immobile e in silenzio per 90 minuti in omaggio a Lumumba. Questa scelta ha suscitato rispetto e riflessione, diventando un simbolo di identità e memoria nel contesto sportivo. La sua presenza silenziosa ha rappresentato un gesto di solidarietà e orgoglio congolese, distinguendosi tra le immagini più significative del torneo.

Il tifoso immobile che ha conquistato l'Africa: omaggio a Lumumba e orgoglio congolese. Non è stato un gol, né un'esultanza a diventare l'immagine simbolo della Coppa d'Africa 2025. A catturare l'attenzione di milioni di persone è stato il silenzio assoluto di un uomo sugli spalti. Un tifoso della Repubblica Democratica del Congo è rimasto immobile per tutti i 90 minuti sia nella sfida contro il Senegal sia in quella contro il Botswana, diventando il volto più potente del torneo. Un gesto ripetuto, consapevole, carico di significato. Un omaggio diretto a Patrice Lumumba, primo Primo Ministro del Congo indipendente, figura simbolo della lotta anticoloniale africana.

