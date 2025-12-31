Controlli sulla vita privata minacce e pedinamenti alla ex | l' uomo finisce agli arresti

Un uomo di 37 anni di Latina è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. Le indagini hanno accertato controlli sulla vita privata, minacce e pedinamenti. L'intervento della Polizia è stato necessario per tutelare la vittima e garantire il rispetto della legge.

E' finito agli arresti domiciliari un uomo di 37 anni di latina, accusato di atti persecutori ai danni della ex compagna. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip è stata eseguita dalla polizia e scaturisce da una complessa attività di indagine che ha consentito di ricostruire.

