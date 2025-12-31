Controlli in negozi e ristoranti in vista del cenone sequestrati 30 chili di pesce

Nella giornata di martedì, la Guardia Costiera ha condotto controlli in negozi e ristoranti di tutta Italia nell’ambito dell’operazione Fish_Net, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare in vista del cenone di Capodanno. Durante le verifiche sono stati sequestrati circa 30 chili di pesce, per verificare la conformità alle norme sanitarie e di tracciabilità.

Viareggio, 31 dicembre 2025 – Controlli nei negozi e nei ristoranti per l'ultimo dell'anno: un'operazione nazionale chiamata FIshNet e condotta nella giornata di martedì dalla Guardia Costiera in tutta Italia. La Capitaneria di Porto di Viareggio ha eseguito i controlli a Lucca, effettuando ispezioni e controlli in esercizi commerciali e ristoranti, in vista dei cenoni di Capodanno. Nel corso delle verifiche sono state riscontrate irregolarità nella gestione e nella tracciabilità dei prodotti ittici, con sequestro di oltre 30 chilogrammi di pesce non conforme alla normativa vigente. Guardia Costiera, i controlli sulla filiera ittica L'attività di vigilanza ha interessato, come di consueto, anche il mare, con controlli sulle attività di pesca professionale e sportiva, senza rilevare violazioni.

