Conto corrente e interessi contestati la Cassazione riapre il processo tra banca e azienda

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento tra una società agrigentina e una banca di Canicattì, riguardante la gestione del conto corrente e la contestazione degli interessi applicati nel tempo. La sentenza apre nuove prospettive sulla risoluzione delle controversie bancarie, offrendo approfondimenti su aspetti legali e finanziari che coinvolgono aziende e istituti di credito.

La Corte di cassazione ha riaperto una lunga causa civile tra una società agrigentina e una banca di Canicattì, legata alla gestione di un conto corrente e al calcolo degli interessi applicati nel corso degli anni. I giudici hanno annullato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviato.

