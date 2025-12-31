Conto corrente e interessi contestati la Cassazione riapre il processo tra banca e azienda

Da agrigentonotizie.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il procedimento tra una società agrigentina e una banca di Canicattì, riguardante la gestione del conto corrente e la contestazione degli interessi applicati nel tempo. La sentenza apre nuove prospettive sulla risoluzione delle controversie bancarie, offrendo approfondimenti su aspetti legali e finanziari che coinvolgono aziende e istituti di credito.

La Corte di cassazione ha riaperto una lunga causa civile tra una società agrigentina e una banca di Canicattì, legata alla gestione di un conto corrente e al calcolo degli interessi applicati nel corso degli anni. I giudici hanno annullato la sentenza della Corte d’appello di Palermo e rinviato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

conto corrente e interessi contestati la cassazione riapre il processo tra banca e azienda

© Agrigentonotizie.it - Conto corrente e interessi contestati, la Cassazione riapre il processo tra banca e azienda

Leggi anche: Pignoramento del conto corrente: la banca deve riversare anche le somme future

Leggi anche: Ubriaco o no? La Cassazione riapre il processo per resistenza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Onere della prova conti correnti: la Cassazione decide; Tasso di interesse: contratto nullo, cosa si applica?; Compensazione legale: quando è valida in fallimento?; Principio non contestazione: prova del fido bancario.

conto corrente interessi contestatiConto Deposito ING: Interessi, Costi e Opinioni (Recensione 2025) - Tassi, condizioni, rendimento e vantaggi del conto deposito ING: conviene nel 2025? finanza.com

conto corrente interessi contestatiConto BBVA: zero costi, interessi sulla liquidità e cashback - Con BBVA hai un conto che garantisce vantaggi eccezionali per i suoi clienti, tra cui interessi del 3% sulla liquidità e cashback del 3%. finanza.com

Conto a zero spese, interessi al 4% e carta di credito gratis: solo con ING - Con ING è possibile accedere a un conto corrente a zero spese, con carta di credito gratuita e interessi al 4%: la promo terminerà a breve. punto-informatico.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.