conto alla rovescia strozzato per la notte dei pupi fantocci esposti ma accensione rinviata

A Gallipoli, il tradizionale rito della “Notte dei Pupi” di Capodanno ha subito un ritardo nell’accensione dei fantocci di cartapesta, ancora esposti nei quartieri cittadini. L’evento, parte della tradizione locale e riconosciuto nel registro dei Riti, vede il suo momento clou rimandato rispetto alle aspettative. La cittadinanza attende aggiornamenti sul nuovo calendario dell’evento, mantenendo vivo il legame con questa antica usanza.

GALLIPOLI – Conto alla rovescia strozzato per il rito della tradizione della "Notte dei Pupi" di Capodanno in quel di Gallipoli, l'iniziativa legata all'accensione dei fantocci di cartapesta posizionati nei quartieri cittadini alla mezzanotte dell'ultimo dell'anno e iscritta nel registro dei Riti.

Il tour tra i Pupi in esposizione.

