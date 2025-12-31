Conte smemorato del popolo attacca Tempo Giornale e chi osa criticarlo

Giuseppe Conte torna al centro dell’attenzione con un intervento critico nei confronti di Tempo, Giornale e di chiunque osi mettere in discussione le sue posizioni. Dopo aver richiesto dimissioni a più riprese, il leader politico si presenta ora come protagonista di un video deciso, che evidenzia le sue posizioni e il suo modo di comunicare. Una replica che suscita riflessioni sulla sua figura e sul ruolo di chi si confronta con lui.

Da recordman delle richieste di dimissioni a mister «Vinavil». In pratica, lo smemorato del popolo. E dire che, nella sua velocissima ascesa, Giuseppe Conte ha chiesto passi indietro praticamente a tutti: alla fine un video tonante, con piglio leguleio, non veniva negato a nessuno. D'altra parte, il leader del M5S doveva mantenere fede alla vocazione originaria, quando la combriccola messa in piedi da Beppe Grillo si era specializzata proprio nel ramo dimissioni. Poi la progressiva mutazione. «Adesso cercano di infangarci», tuona in una diretta social. Seppur senza citare direttamente i quotidiani è evidente il riferimento a Il Tempo, Il Giornale e ai media che hanno osato chiamarlo in causa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte "smemorato del popolo" attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo Leggi anche: La Milano interista è ossessionata da Conte. Libero e Giornale: “Arruffa popolo, campione di mani avantismo” Leggi anche: Conte: é lecito criticarlo? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Conte smemorato del popolo attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo. Conte "smemorato del popolo" attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo - Da recordman delle richieste di dimissioni a mister «Vinavil». msn.com

Conte attacca Meloni: 'I dati ci danno una realtà diversa' - Dopo essere intervenuto settimana scorsa a Dritto e Rovescio su Rete4 il leader del M5s ha preso parte al tradizionale talk show politico DiMartedì in ... it.blastingnews.com

Conte "sfida" Schlein e conferma la presenza ad Atreju. E Casalino attacca la leader pd: «Ha sbagliato tutto» - Giuseppe Conte non si tira indietro: nonostante la segretaria dem Elly Schlein si sia sfilata da un confronto a tre con Giorgia Meloni ad Atreju, il leader dei Cinque Stelle ci sarà (e Matteo Salvini ... corriere.it

Osama l'italiano, scacco agli amici di Hamas Botto di Capodanno e ora in Iran i "turbanti" tremano Conte "smemorato del popolo" attacca Tempo, Giornale e chi osa criticarlo #31dicembre #primapagina #iltempoquotidiano x.com

Conte, cercano di infangarci col caso Hannoun, follia assoluta (ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Cercano di infangarci: avete seguito il caso Hannoun Siamo sempre contro qualsiasi forma di violenza, siamo sempre contro qualsiasi terrorismo. Ci accusano di e - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.