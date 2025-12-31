Consorzio Bellavita, piano da 173mila euro.

Il Consorzio Bellavita ha recentemente svolto la propria assemblea annuale presso il Castello di Ribano e le Cantine Spalletti. Con un investimento complessivo di 173 mila euro, il consorzio riunisce circa trenta operatori alberghieri della zona di Cesenatico. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto e pianificazione per lo sviluppo del settore turistico e ricettivo locale.

Al Castello di Ribano e alle Cantine Spalletti si è tenuta l’assemblea annuale del consorzio Cesenatico Bellavita, la realtà che raggruppa una trentina di albergatori della costa. La location d’eccezione è stata scelta per celebrare l’amore per il territorio e mostrare agli albergatori il potenziale turistico dell’entroterra, dove ci sono realtà interessanti per chi trascorre le vacanze a Cesenatico. La serata, che si è conclusa con una cena dai sapori autentici e una degustazione di vini rigorosamente locali, è stata l’occasione per analizzare i risultati del 2025 e per presentare il nuovo piano marketing per il 2026 che prevede un budget di 173mila euro ed un contributo della Regione Emilia-Romagna e della Camera di Commercio per progetti meritevoli, di quasi 70mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

