Consiglio comunale numeri e decisioni del 2025

Il 2025 del Consiglio comunale di Padova si conclude con un intenso lavoro di sedute, votazioni e commissioni. Nel corso dell’anno sono state affrontate tematiche legate alla pianificazione urbana, alle politiche sociali e ai regolamenti, evidenziando un impegno costante e un’attività approfondita. I numeri e le decisioni prese riflettono la volontà di rispondere alle esigenze della comunità e di garantire un governo locale attento e responsabile.

Diciassette sedute, decine di votazioni, centinaia di ore di commissione. Il 2025 del Consiglio comunale di Padova si chiude con un'agenda fitta e numeri che raccontano un anno di lavoro continuo a Palazzo Moroni, tra pianificazione urbana, politiche sociali e regolamenti.

Bilancio comunale, FdI: “Maggioranza senza numeri, grave responsabilità politica” - 45, rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’inefficienza e della confusione che c ... siracusaoggi.it

Bilancio di previsione all’esame del Consiglio comunale: oltre 300 gli emendamenti. Tutti i numeri - È iniziata stamattina in consiglio comunale, in anticipo rispetto all’anno di riferimento, la discussione sul bilancio triennale di previsione 2026- siracusaoggi.it

Consiglio Comunale del 10 Dicembre 2025

Nel 2025 il Consiglio comunale è stato convocato 31 volte, tre in più dell’anno prima, ma più di un terzo dei lavori è stato monopolizzato dalla cabinovia, peraltro senza produrre alcun risultato. La variante “Accesso Nord” per il tratto di risalita sul Bovedo ha im - facebook.com facebook

