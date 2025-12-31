Confronto Chivu Inzaghi | dopo 16 giornate i numeri sorridono a…

Dopo 16 giornate di campionato, il confronto tra Chivu e Inzaghi evidenzia i dati di rendimento dei rispettivi allenatori. Con l’avvicinarsi del nuovo anno, l’Inter analizza i risultati ottenuti finora, valutando punti di forza e aree di miglioramento. Un momento di riflessione per la squadra e i tifosi, che guarda al cammino intrapreso e alle sfide future.

Confronto Chivu Inzaghi. Con l'inizio del nuovo anno alle porte, l' Inter si ferma un attimo a riflettere sul percorso fin qui compiuto. La pausa del campionato diventa l'occasione ideale per tracciare un primo bilancio della stagione, soprattutto alla luce del cambio in panchina che in estate ha portato Cristian Chivu a raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi. Dopo 16 giornate di Serie A, i numeri premiano la gestione del tecnico romeno. L' Inter guarda tutti dall'alto con 36 punti in classifica, frutto di un rendimento netto e senza compromessi: 12 vittorie e 4 sconfitte, nessun pareggio. Alla stessa distanza temporale della scorsa stagione, la squadra di Inzaghi era ferma a 34 punti e occupava il terzo posto, alle spalle di Atalanta e Napoli.

