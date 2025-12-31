Confiscati 250 chili di botti illegali Il blitz tra Busto e Castellanza Denunciato un ventinovenne

Nella zona tra Busto e Castellanza, i carabinieri hanno sequestrato 250 chili di botti illegali, tra cui 33 chili di esplosivi. Un uomo di 29 anni è stato denunciato per detenzione e tentata vendita di materiale pirotecnico non autorizzato. L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto al mercato nero di fuochi d’artificio non regolari, garantendo maggiore sicurezza pubblica.

Deteneva illegalmente 250 chili di fuochi d'artificio omologati, di cui 33 chili di contenuto esplosivo netto, per un totale di 48 batterie: il ventinovenne si preparava a vendere parte del materiale, ma è stato denunciato. È il risultato di un'operazione della polizia di Stato di Legnano che lunedì ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale pirotecnico destinato in parte alla commercializzazione. L'attività investigativa svolta dai poliziotti del commissariato Legnano e avviata sulla base di una segnalazione confidenziale ritenuta attendibile, ha permesso di accertare che l'italiano di 29 anni residente a Busto Arsizio deteneva articoli pirotecnici in assenza delle previste autorizzazioni.

