Confesercenti sui saldi al via il 3 gennaio | Vendite in calo il sistema va riformato

I saldi invernali in Abruzzo cominceranno il 3 gennaio, segnando l’inizio di un periodo di vendite tradizionale. Tuttavia, i negozianti locali evidenziano un calo delle vendite durante le festività natalizie, sottolineando la necessità di riformare il sistema di vendita e promozione. La situazione riflette sfide più ampie del settore, che richiedono interventi per favorire un mercato più stabile e sostenibile.

Saldi invernali al via il 3 gennaio: attese, criticità e le riflessioni di Fismo Confesercenti - Saldi invernali al via il 3 gennaio 2026: Confesercenti analizza dati, criticità e futuro del commercio tra promozioni e concorrenza leale. ligurianotizie.it

Saldi invernali al via sabato; per Confesercenti quasi 2 milioni hanno già acquistato in pre-saldo - Ancora una manciata di giorni e poi partiranno i saldi invernali in quasi tutta Italia, la data fissata è il 3 gennaio, sabato, ma secondo Confesercenti ... fashionunited.it

L’avvio dei saldi invernali in Alto Adige si conferma un momento cruciale per il commercio, ma quest’anno arriva in un contesto sempre più complesso. Secondo le stime di Confesercenti, a livello nazionale le vendite di fine stagione valgono circa 6 miliardi di - facebook.com facebook

Dal 3 gennaio ripartono i saldi in Liguria. Sempre più indeboliti dalle false promozioni. La denuncia di Confesercenti #buonefeste #genova #liguriaday #regioneliguria x.com

