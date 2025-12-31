Confesercenti sui saldi al via il 3 gennaio | Vendite in calo il sistema va riformato

Da ilpescara.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I saldi invernali in Abruzzo cominceranno il 3 gennaio, segnando l’inizio di un periodo di vendite tradizionale. Tuttavia, i negozianti locali evidenziano un calo delle vendite durante le festività natalizie, sottolineando la necessità di riformare il sistema di vendita e promozione. La situazione riflette sfide più ampie del settore, che richiedono interventi per favorire un mercato più stabile e sostenibile.

I saldi invernali in Abruzzo inizieranno sabato 3 gennaio ma i negozianti della regione denunciano un calo delle vendite durante le festività natalizie. A tracciare il quadro è la Confesercenti abruzzese alla vigilia dell’avvio dei saldi e in un primo bilancio dell’andamento delle vendite di fine. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

