Confesercenti | Il Capodanno diffuso segnale positivo per il commercio

Il Capodanno rappresenta un’occasione importante per il settore del commercio e della ristorazione, soprattutto in un contesto di ripresa. Secondo Confesercenti, il trend delle manifestazioni diffuse nel territorio è un segnale positivo, che contribuisce a sostenere l’indotto legato agli eventi e alle attività commerciali, favorendo un’attività più stabile e sostenibile in vista delle festività di fine anno.

Padova si avvicina al Capodanno con un quadro complessivamente positivo per il comparto della ristorazione e per l’indotto legato agli eventi. Se il Natale resta tradizionalmente legato alla dimensione familiare, la notte di San Silvestro continua a rappresentare uno dei momenti più rilevanti per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Confesercenti: «Il Capodanno diffuso segnale positivo per il commercio» Leggi anche: Natale, torna la voglia di regali: un segnale positivo anche per il commercio foggiano Leggi anche: Festività 2026, l'appello di Confesercenti Angri: "Sosteniamo il commercio locale" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Confesercenti Veneto Centrale: Capodanno a Padova tra ristoranti verso il sold out ed eventi in piazza, segnali positivi per l’economia locale; Capodanno a Padova: ristoranti al completo e piazza pronta per la festa. Capodanno a Parma: apertura dei pubblici esercizi solo fino alle 3.30 - Daniele Piccioni, presidente Fiepet Confesercenti: "Un prolungamento maggiore avrebbe favorito sia chi cena a casa sia chi partecipa agli eventi pubblici, come il concerto in piazza" ... parmatoday.it

Confesercenti: “Investiti 300 euro, con la tendenza ai piccoli doni. I bolognesi hanno scelto i negozi di vicinato”. Intanto per la notte di Capodanno non più di 9 mila persone potranno accedere alla piazza: verrà dato un coupon da riconsegnare se si va via - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.