Confesercenti | Il Capodanno diffuso segnale positivo per il commercio

Il Capodanno rappresenta un’occasione importante per il settore del commercio e della ristorazione, soprattutto in un contesto di ripresa. Secondo Confesercenti, il trend delle manifestazioni diffuse nel territorio è un segnale positivo, che contribuisce a sostenere l’indotto legato agli eventi e alle attività commerciali, favorendo un’attività più stabile e sostenibile in vista delle festività di fine anno.

Padova si avvicina al Capodanno con un quadro complessivamente positivo per il comparto della ristorazione e per l’indotto legato agli eventi. Se il Natale resta tradizionalmente legato alla dimensione familiare, la notte di San Silvestro continua a rappresentare uno dei momenti più rilevanti per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

