Conferenza stampa di fine anno con crisi in corso Denuzzo guarda al 2026

A Castello Imperiali, il sindaco Antonello Denuzzo ha tenuto una conferenza stampa di fine anno, in un contesto segnato dalla crisi di maggioranza ancora in corso. Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha tracciato un bilancio sintetico del 2025 e ha condiviso le prospettive per il 2026, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nonostante le difficoltà politiche.

FRANCAVILLA FONTANA - Si dice "buona fine e buon inizio", varianti permettendo. A Castello Imperiali la crisi di maggioranza è ancora in corso, ma nella conferenza stampa di fine anno, il sindaco Antonello Denuzzo traccia un breve bilancio del 2025 e guarda comunque al futuro.

