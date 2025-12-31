Confcommercio contro i proprietari di casa e la rinascita dei borghi spopolati
Confcommercio esprime opposizione alle misure fiscali relative agli affitti brevi, opponendosi alle posizioni di Confedilizia Piacenza. La discussione riguarda le politiche di sostegno ai proprietari di immobili e alla rinascita dei borghi spopolati. La questione evidenzia le diverse prospettive tra le associazioni di categoria e il ruolo delle normative nel settore immobiliare, con un impatto sulla ripresa delle zone meno popolate.
Confedilizia Piacenza prende atto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Confcommercio Chiappa il quale, nel commentare il varo della riforma fiscale, ha «preso apertamente posizione contro la nostra opinione in riferimento alle misure che interessano gli affitti brevi», si legge in una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
