Il 27 dicembre, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 30 anni condannato a oltre tre anni di reclusione per maltrattamenti alla madre. Successivamente, l'uomo è stato anche arrestato per aver perseguitato l'ex compagna, portandolo in carcere. La vicenda evidenzia la necessità di interventi tempestivi contro comportamenti violenti e persecutori.

Nel primo pomeriggio di sabato 27 dicembre la Squadra Mobile ha arrestato e portato in carcere per espiare una pena di tre anni, 3 mesi e 11 giorni, un italiano 30enne per maltrattamenti ai danni della madre. Tale misura è scaturita dal fatto che l’uomo stava espiando la pena in regime di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Condannato per maltrattamenti alla mamma finisce in carcere perché perseguita anche l'ex

