Concorso 145 dirigenti tecnici | Avviso elenco ammessi prove scritte Pubblicata un’altra integrazione

È stata pubblicata un'integrazione all'elenco degli ammessi alle prove scritte del Concorso 145 dirigenti tecnici. L’aggiornamento è disponibile sul portale InPA e sulla piattaforma di reclutamento, nella sezione dedicata alle informazioni del bando. Si invita a consultare attentamente le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e dettagli sulle prossime fasi del concorso.

Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito” è stato pubblicato l’avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO 145 DIRIGENTI TECNICI- ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE; Date e sedi delle prove scritte del concorso 145 Dirigenti tecnici; Concorso dirigenti tecnici: prove scritte il 19 e 20 gennaio a Roma. AVVISO; Concorso 145 Dirigenti tecnici, prove scritte il 19 e 20 gennaio 2026 – AVVISO.

Concorso 145 dirigenti tecnici: Avviso elenco ammessi prove scritte. Pubblicata un'integrazione - Sul portale InPA e sulla piattaforma reclutamento, nella sezione info bando relativa a "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.

Concorso 145 Dirigenti tecnici, prove scritte il 19 e 20 gennaio 2026 – AVVISO - Sulla piattaforma InPA e sul portale reclutamento, nella sezione info bando relativa a "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.

Concorso dirigenti tecnici: prove scritte il 19 e 20 gennaio a Roma. AVVISO - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'avviso relativo al calendario d'esame e alle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione

