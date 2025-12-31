Concorsi e mobilità INPS | pubblicati i bandi per 1.229 posizioni

L’INPS ha pubblicato nuovi bandi di concorso e mobilità, offrendo 1.229 posti a tempo indeterminato. Le procedure sono disponibili sul portale ufficiale e prevedono assunzioni sia attraverso concorsi pubblici sia tramite mobilità interna ed esterna. Questo avvio di selezioni rappresenta un’opportunità per chi cerca una stabilità lavorativa nel settore pubblico, con modalità trasparenti e accessibili a diversi profili professionali.

Sono online sul portale dell’INPS i nuovi bandi per assunzioni a tempo indeterminato e per procedure di mobilità interna ed esterna. Le selezioni riguardano vari profili professionali, sia tecnici sia amministrativi, e si rivolgono a personale già in servizio nella pubblica amministrazione o a candidati esterni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

