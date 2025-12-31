Concessioni demaniali ecco le linee Interesseranno 260 stabilimenti

La Giunta comunale ha approvato le Linee di indirizzo per le concessioni demaniali, che riguarderanno circa 260 stabilimenti. Queste linee guida definiscono il quadro di riferimento per la redazione dei bandi di gara finalizzati all’assegnazione delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. La procedura garantirà trasparenza e regolarità nelle assegnazioni, rispettando le normative vigenti e promuovendo un utilizzo sostenibile delle risorse.

La Giunta comunale ha approvato il 23 dicembre scorso le Linee di indirizzo che serviranno a delineare la cornice entro la quale dovranno essere definiti i bandi di gara contenenti le procedure di affidamento a evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Si tratta, tra gli altri, di 216 stabilimenti balneari ad uso pubblico, 44 stabilimenti balneari ad uso privatocolonia, 7 depositi imbarcazioni e noleggioscuola, 5 negozi e 3 ristoranti. L'assessora al Demanio Michela Brunelli ha spiegato che "In virtù delle normative nazionali che indicano come termine ultimo per la conclusione delle procedure di gara il 30 settembre 2027, la Giunta comunale, insieme al dirigente e al Servizio Demanio, ha deciso di fare il punto sul percorso finora svolto, attraverso una delibera, che al suo interno evidenzia da un lato lo stato attuale delle concessioni e dall'altro individua le linee di indirizzo che serviranno a delineare i futuri criteri cui i bandi faranno riferimento".

