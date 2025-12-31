Concertone di Capodanno in piazza Libertà | park&ride aperti fino a notte fonda orari e corse dei bus

In occasione del concerto di Capodanno a piazza Libertà, Bari, l'Amtab e il Comune hanno potenziato i servizi di trasporto pubblico. Sono disponibili corse speciali notturne e parcheggi park&ride aperti fino a notte fonda, per agevolare gli spostamenti dei partecipanti. Di seguito le informazioni su orari e linee dei bus dai quartieri, per vivere l’evento in modo comodo e sicuro.

In occasione del Capodanno in Musica in programma sul palco di piazza Libertà a Bari dalle 21 (con diretta su Canale 5), l'Amtab, in collaborazione con il Comune, ha disposto il potenziamento dei collegamenti bus con corse speciali notturne e park&ride

