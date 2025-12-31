Il Concerto di Capodanno 2026 si terrà domani alle 12 presso l’Auditorium Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, a Viareggio. Sul palco si esibirà l’Orchestra del Festival Puccini, offrendo un momento musicale di inizio anno. L’evento rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno con musica e atmosfere classiche.

Il 2026 a Viareggio si apre in musica con Concerto di Capodanno in programma domani alle 12 all’Auditorium Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano in collaborazione con il Comune, rappresenta ormai un momento identitario per la città e per il Festival. Protagonista l’Orchestra del Festival Puccini diretta per l’occasione da Maffeo Scarpis che proporrà una serie di celebri valzer e polche di Johann Strauss Figlio, tra cui gli immancabili Voci di primavera, Valzer dell’Imperatore, Tritsch Tratsch polka e Sul bel Danubio Blu, insieme ad altre pagine di?ajkovskij, Brahms, Bizet e naturalmente Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto di Capodanno. Sul palco c’è l’Orchestra del Festival Puccini

