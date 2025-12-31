Concerto di Capodanno nessun bus navetta ferma al Piano Il Comitato utenti Tpl | Si corregga con urgenza questa ' infausta manovra'

Il Comitato utenti Tpl Ancona segnala l'assenza di servizi di bus navetta al Piano durante il concerto di Capodanno di Francesca Michielin. La mancanza di collegamenti adeguati ha sollevato critiche e richieste di corretta pianificazione da parte delle autorità. È urgente intervenire per garantire un servizio più efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini, evitando disagi e migliorando la mobilità nel quartiere in occasione di eventi pubblici.

ANCONA – A un giorno di distanza dal bilancio di fine anno del Comitato Piano Grazie, arriva la protesta del Comitato utenti Tpl Ancona per il mancato servizio di bus navetta nel già citato quartiere del Piano in occasione del concerto di Capodanno di Francesca Michielin. E la cosa non sorprende. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Concerto di Capodanno, nessun bus navetta ferma al Piano. Il Comitato utenti Tpl: «Si corregga con urgenza questa 'infausta manovra'»

