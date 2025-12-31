Concerto di Capodanno di Vienna dove e a che ora vederlo | il programma completo

Il Concerto di Capodanno di Vienna è uno degli eventi più rinomati al mondo, che segna l'inizio del nuovo anno con musica di alta qualità. Si svolge nella splendida cornice dell'Opera di Vienna, offrendo uno spettacolo ricco di tradizione e eleganza. Ecco dove e a che ora seguirlo, insieme al programma completo dell'edizione 2024.

È il concerto più famoso al mondo, l'evento inaugurale del nuovo anno che incanta tutti per la qualità della musica, la bellezza e vivacità delle melodie, il contesto antico e prezioso, le composizioni di fiori che decorano l'ambientazione. Il Concerto di Capodanno di Vienna, tradizione che si rinnova da quasi un secolo, apre a un immaginario di meravigliosi paesaggi, vicende d'amore e di battaglie, alberi riflessi sull'acqua del Danubio. Nella Sala d'Oro del Musikverein il Primo gennaio va in scena la Wiener Philharmoniker, una delle più rinomate orchestre del mondo, in un programma musicale che celebra il passato e guarda al futuro.

