Concerto di Capodanno al Circo Massimo ecco come è stato allestito il palco del maxi evento

Il palco del concerto di Capodanno al Circo Massimo è stato allestito a partire dal 26 dicembre, coinvolgendo circa 50 operatori. Il cantiere ha avuto inizio subito dopo le festività di Santo Stefano, con l’obiettivo di preparare la scena per l’evento che accoglierà il pubblico nella notte di fine anno. La realizzazione del palco è stata curata nei dettagli, nel rispetto delle normative e delle tempistiche previste.

Il cantiere è partito il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Sul posto 50 persone per allestire il palco per il concerto di Capodanno al Circo Massimo. Un evento che, secondo quanto raccontato in un video social dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, darà lavoro a circa 1.500. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Concerto di Capodanno al Circo Massimo, ecco come è stato allestito il palco del maxi evento Leggi anche: Capodanno a Roma, ecco gli artisti del concerto al Circo Massimo Leggi anche: Concerto di Capodanno 2026 a Roma: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sito Istituzionale | Capodanno a Roma, tra eventi e record di turisti; Capodanno a Roma, Onorato: Atteso un milione di presenze; Capodanno 2026 a Roma, la sicurezza in piazza e al Circo Massimo: droni contro rapine con lo spray e molestie sessuali seriali; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere. Conto alla rovescia per il concerto di Capodanno al Circo Massimo - Ad aprire la serata sarà Nicolò Filippucci, uno dei due vincitori di Sarà Sanremo che parteciperà alla prossima edizione del Festival tra le Nuove p ... rainews.it

Capodanno al Circo Massimo, niente bottiglie e contenitori di vetro - via San Teodoro, oltre alle vie Terme Deciane, piazzale Ugo La Malfa, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, viale Aven ... ansa.it

Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori - Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori dell'evento gratuito che si terrà nella Capitale dalle ore 21. superguidatv.it

Non è Capodanno senza il fatidico, meraviglioso , inimitabile Concerto del @teatrolafenice di Venezia #CapodannoFenice #CapodannoInsieme #SalaLettura x.com

Concerto di Capodanno • Angela Manolio, soprano • Francesco Muscolino, pianoforte • Domenico D’Aloisio, violino Giovedì 1 gennaio Ore 21:00 Chiesa di Sant’Antonio da Padova - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.