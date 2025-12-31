Concerto di Capodanno 2026 a Vienna | il balletto è firmato Akris e John Neumeier

Il Concerto di Capodanno 2026 a Vienna si presenta come un evento unico, unendo la danza di John Neumeier, rinomato coreografo americano, e la moda di Akris, firmata da Albert Kriemler. Dopo vent’anni, questa collaborazione rinnova il legame tra arte e cultura, offrendo un’esperienza raffinata e coinvolgente. Un’occasione per apprezzare l’eleganza e la creatività in un contesto di grande tradizione musicale.

U niti nella bellezza e nell’amore per l’arte: il rinomato coreografo ed ex ballerino americano John Neumeier, uno dei protagonisti più importanti della danza del nostro tempo, e lo stilista svizzero Albert Kriemler, direttore creativo ed erede del marchio di moda AKRIS, si sono ritrovati a distanza di 20 anni dal Concerto di Capodanno di Vienna del 2006 per dare vita a un nuovo connubio artistico, che ci farà sognare. Magia e tradizione: la danza Yingge per il Capodanno cinese X ll balletto di Capodanno 2026 a Vienna di quest’anno segna quindi un anniversario importante, celebrando due decenni di dialogo creativo all’incrocio tra moda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

