Concerti gennaio 2026 | date città e biglietti
Gli eventi musicali di gennaio 2026 offrono un'ampia scelta di concerti in diverse città italiane. Tra gli artisti più attesi ci sono Renato Zero, i Nomadi e Francesco De Gregori, pronti a portare sul palco il loro repertorio. In questa guida troverai le date, le città e le modalità di acquisto dei biglietti, per pianificare al meglio la tua partecipazione agli appuntamenti dal vivo del mese.
Grande attesa per i concerti di gennaio 2026: Renato Zero, Nomadi e Francesco De Gregori guidano un mese ricco di musica dal vivo. foto di Roberto Rocco Gennaio, si sa, non è il mese dei grandi raduni all’aperto: fa freddo, le feste sono appena finite e molti tour ripartono davvero solo da primavera. Eppure, proprio per questo, quei pochi concerti che riempiono il calendario hanno un sapore particolare: sembrano piccoli fari accesi in un periodo più quieto, occasioni per ricominciare l’anno con la musica giusta.? Al centro di questo gennaio ci sono quattro nomi molto diversi tra loro: i Nomadi, Francesco De Gregori, Renato Zero e Raye. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Natale a Taranto - Calendario degli eventi dall'1 al 6 gennaio 2026; Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Eventi a Torino: Mostre, Spettacoli, Concerti… - 1 Gennaio 2026; Disney Village: tutti gli eventi, concerti e spettacoli di gennaio 2026.
L'Italia scende in piazza a Capodanno per festeggiare tra concerti, musica e spettacolo nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. - facebook.com facebook
#Concerti a #Marsala Lello Analfino 28 Dicembre 2025 Le Vibrazioni 2 Gennaio 2026 Piazza della Repubblica #eventi #spettacoli #musica #Natale2025 x.com
