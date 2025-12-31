Conceicao vuole a tutti i costi Tavares La situazione non lascia dubbi sulla squadra biancocelesti
Il pressing di Sergio Conceição su Nuno Tavares si intensifica, spingendo l’Al-Nassr a insistere per il trasferimento. La Lazio, attenta alla situazione, valuta le opzioni sul mercato dei terzini sinistri per tutelarsi da eventuali sviluppi. La vicenda evidenzia come la volontà dell’allenatore possa influenzare le strategie della squadra e le operazioni di mercato.
Conceicao vuole a tutti i costi Tavares per potenziare a tutti i costi la squadra. Il punto Il pressing dell’Al-Nassr di Sergio Conceição su Nuno Tavares si fa sempre più insistente, spingendo la Lazio a tutelarsi sul mercato dei terzini sinistri. Tuttosport scrive che il portoghese ha già un accordo di massima con il club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Lazio, Tavares è ormai pronto a lasciare la squadra biancoceleste. La situazione non lascia dubbi
Leggi anche: Calciomercato Lazio, Tavares lascerà i biancocelesti? La situazione in casa biancocelesti
Ceccarini: 'Il Napoli vuole a tutti i costi Kalinic. La Fiorentina…' - Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Mediaset, a Radio Blu parla di Nikola Kalinic che è tornato prepotentemente nel mirino del Napoli che cerca ancora un sostituto di Gabbiadini: 'Il Napoli ... calciomercato.com
Nuno Tavares vuole uno stipendio da top player... https://www.lazionews.eu/notizie/nuno-tavares-club-arabi-lazio-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #NunoTavare #Tavares #Arabia #AlIttihad #Conceicao #Lotito #calciomercatolazio - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.