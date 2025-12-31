Con le Uca lo specialista arriva a domicilio
Le «Uca» consentono agli specialisti di raggiungere direttamente il domicilio dei pazienti, migliorando l’efficienza e l’accessibilità delle cure territoriali. Durante il recente convegno della «Liuc Business», sono state illustrate le esperienze del «Papa Giovanni» nell’applicazione di questo modello, evidenziando come l’innovazione possa favorire un’assistenza più vicina e personalizzata. Un passo importante verso un sistema sanitario più capillare e inclusivo.
SANITA' TERRITORIALE. Le esperienze del «Papa Giovanni» presentate al convegno della «Liuc Business».
