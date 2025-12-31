Comunicato Stampa | ViviBook | da strumento per scrivere con l' AI a Architetto di Libri

ViviBook, inizialmente concepito come strumento per scrivere con l’AI, si evolve ora in un vero e proprio architetto di libri. Questo passaggio riflette l’importanza di integrare l’intelligenza artificiale nel processo creativo e di produzione editoriale, offrendo strumenti più avanzati e mirati. La trasformazione di ViviBook rappresenta un passo importante verso soluzioni digitali sempre più efficienti, pensate per professionisti e autori che desiderano migliorare la qualità e la gestione dei propri progetti editoriali.

Milano, 31.12.2025 - Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha reso la produzione di testi sempre più rapida e accessibile. Oggi chiunque può generare racconti, articoli o testi in pochi secondi, con uno sforzo minimo e risultati apparentemente immediati. Il risultato, però, è sotto gli occhi di tutti: non una reale ricchezza narrativa, ma un aumento costante del rumore.

