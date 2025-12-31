Comune costretto ad aumentare l' Irpef si va verso una stangata | oltre 200 euro per i redditi più alti
Il Comune ha annunciato un incremento dell'addizionale Irpef, che nel 2026 raggiungerà l’1,404%. Questa misura, finalizzata a sanare i disallineamenti rilevati dal Ministero dell’Interno, comporterà un aumento delle tasse per i contribuenti con redditi più elevati. Si stima che l’impatto possa superare i 200 euro per le fasce di reddito più alte, segnando un cambiamento importante per le finanze dei cittadini interessati.
Il Comune dovrà aumentare l'addizionale Irpef di un ulteriore 0,374%, portando nel 2026 l'aliquota all'1,404%, in modo da eliminare i disallineamenti evidenziati dal ministero dell'Interno in uno dei monitoraggi effettuati per verificare il rispetto del piano di riequilibrio sottoscritto con lo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Tasse da aumentare entro fine anno o risanamento a rischio, Palazzo delle Aquile tratta con Roma.
