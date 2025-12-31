Commercio l’appello al Comune | Cresce la grande distribuzione e il centro non va lasciato indietro

Pontedera richiede un’attenzione equilibrata tra crescita della grande distribuzione e valorizzazione del centro storico. È fondamentale definire strategie che favoriscano uno sviluppo sostenibile, tutelando le attività locali e garantendo un’offerta commerciale diversificata. L’appello al Comune mira a promuovere un piano urbano che consideri le esigenze di tutti gli attori, affinché il centro cittadino possa mantenere il suo ruolo fondamentale nel tessuto economico e sociale della comunità.

Pontedera, 31 dicembre 2025 – "Pontedera ha bisogno di una visione chiara e coerente sul proprio sviluppo urbano e commerciale". A dirlo è Valentina Aurilio, presidente di Confesercenti Pontedera, che interviene sul dibattito legato alle scelte strategiche dell'amministrazione comunale. Un intervento che si unisce ad altre prese di posizione sul commercio della città della Vespa alle prese con una desertificazione dei negozi e al tempo stesso, dell'arrivo di nuove zone commerciali in periferia dedicate alla grande distribuzione. Una tra tutte quella al Chiesino, area fortemente criticata anche da alcune forze politiche per l'eccessivo consumo del suolo.

