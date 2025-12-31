Commercio illegale di fuochi d’artificio sequestrati 200 kd di botti dalla Polizia

La Polizia di Benevento ha sequestrato oltre 200 kg di fuochi d’artificio illegali durante controlli mirati al contrasto del commercio non autorizzato di prodotti pirotecnici. Le operazioni, disposte dal Questore Giovanni Trabunella, sono parte di un’azione volta a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare la vendita di articoli non conformi alla normativa vigente. L’intervento si inserisce in un più ampio impegno di tutela e prevenzione nel settore dei prodotti pirotecnici.

La Polizia di Stato di Benevento, nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati al contrasto della produzione e commercio illegale di fuochi d'artificio e prodotti pirotecnici non conformi alla normativa vigente, disposti dal Questore di Benevento Giovanni Trabunella, ha sequestrato nella tarda mattinata odierna oltre 200 Kg di artifizi pirotecnici non rientranti tra le categorie di vendita senza apposita licenza. L'attività di vigilanza e controllo è stata svolta da personale della Divisione PASI della Questura che ha proceduto al controllo di un furgone, parcheggiato nei pressi di una attività di rivendita di giochi pirici, all'interno del quale ha rinvenuto il materiale il predetto materiale illegalmente posto in vendita.

