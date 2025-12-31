Commerciante picchiato con un alberello di Natale per rubare un accendino arrestati tre giovani

Tre giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito un commerciante con un alberello di Natale nel tentativo di rubare un accendino. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l’episodio, che si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. L’incidente evidenzia come comportamenti violenti possano aggravare situazioni di tentato furto, portando a conseguenze penali per i responsabili.

Sono stati visti attraverso le telecamere mentre cercavano di rubare un accendino, ma al tentativo di bloccarli qualcuno di loro ha reagito con violenza. I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi di 15, 16 e 18 anni accusati in concorso di aver aggredito due commercianti cinesi nel punto vendita.

