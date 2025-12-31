Come si festeggia Capodanno nel mondo? I riti più incredibili che non conosci
Come si festeggia il Capodanno nel mondo? In molte culture, questa ricorrenza si celebra con tradizioni e riti unici, spesso radicati in antiche usanze locali. Dalle luci ai cibi simbolici, ogni paese ha il suo modo di accogliere il nuovo anno. In questo articolo, esploreremo alcune delle tradizioni più sorprendenti e meno conosciute, offrendo uno sguardo sulle diverse modalità di celebrare questa importante ricorrenza globale.
Il Capodanno è una delle ricorrenze più sentite in tutti i cinque continenti, una festa senza confini che celebra la fine dell’anno e saluta l’arrivo di quello nuovo. Tenendo in considerazione i diversi calendari adottati nel mondo, esiste un’infinita varietà di modi per celebrarla, ciascuno con le proprie tradizioni uniche e affascinanti. Nel nostro Paese, ad esempio, è consuetudine dare il benvenuto al nuovo anno pasteggiando con cotechino e lenticchie. Credenze popolari, infatti, vogliono che siano benaugurali e portino soldi, senza dimenticare il brindisi di mezzanotte e il bacio romantico per le coppie sotto un rametto di vischio. 🔗 Leggi su Cultweb.it
