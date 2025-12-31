Come sarebbe la Stratos HF WRC27 se Lancia volesse

Se Lancia decidesse di sviluppare la Stratos HF WRC27, otterremmo una vettura che combina l’eredità storica con le innovazioni tecnologiche più recenti. Pensata per rispettare le normative FIA 2027, questa interpretazione moderna di un’icona rallystica offrirebbe prestazioni elevate, sicurezza avanzata e un design fedele alla tradizione, mantenendo intatto il fascino e l’identità distintiva del marchio.

La Lancia Stratos WRC27 sarebbe una vettura dal carattere unico: una interpretazione moderna di un'icona rallystica, adattata alle esigenze di prestazione, affidabilità e sicurezza del nuovo regolamento FIA 2027. Il progetto manterrebbe fede alla filosofia storica di Lancia, ma il nostro è solo un sogno da appassionati.

