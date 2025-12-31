Come nascono le caramelle nella Fabbrica delle dolcezze? Il laboratorio Candyfania

Da ravennatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 6 gennaio arriva Candyfania, il laboratorio più goloso dell’Epifania al centro commerciale Le Maioliche di Faenza per concludere le feste in totale dolcezza.Per l'occasione il Candy Village sarà allestito con una calza gigante. Sarà inoltre possibile scoprire come nascono le caramelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

come nascono le caramelle nella fabbrica delle dolcezze il laboratorio candyfania

© Ravennatoday.it - Come nascono le caramelle nella Fabbrica delle dolcezze? Il laboratorio "Candyfania"

Leggi anche: Le idee diventano musica: al Fabbrica delle Candele debutta il laboratorio ‘From Demo to Master’

Leggi anche: Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco, forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come nascono le caramelle nella Fabbrica delle dolcezze? Il laboratorio Candyfania.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.