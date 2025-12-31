Come nascono le caramelle nella Fabbrica delle dolcezze? Il laboratorio Candyfania
Martedì 6 gennaio arriva Candyfania, il laboratorio più goloso dell’Epifania al centro commerciale Le Maioliche di Faenza per concludere le feste in totale dolcezza.Per l'occasione il Candy Village sarà allestito con una calza gigante. Sarà inoltre possibile scoprire come nascono le caramelle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Qui in dispensa nascono cofanetti pensati su misura per voi: infusi profumati, confetture per carne e formaggi, caramelle, cioccolate, tè di Natale… E la magia delle confezioni È la parte che amo di più creare per voi #regalidinatale #gift #natale2025 #c - facebook.com facebook
