colloqui accelerati con Angers per Chérif

Chérif potrebbe presto affrontare colloqui accelerati con Angers, secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche straniere come Transfermarkt e WEB. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe portare a un trasferimento nel prossimo mercato di gennaio 2025. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le conferme da parte delle parti coinvolte.

2025-12-30 18:24:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Milan sembra aver preso molto sul serio i ripetuti avvertimenti di Max Allegri sulla mancanza di opzioni offensive. Dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug, già a Milanello e in attesa di tesseramento e conferma ufficiale, e il passaggio al Partizan Belgrado per il giovane di grande valore Andrej Kosti?, spesso definito il “nuovo Vlahovi?”, i rossoneri sono ora pronti a spingersi avanti su un altro fronte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

