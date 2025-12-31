Colleferro rivoluzione a scuola | all' ITIS Cannizzaro arriva il diploma in 4 anni con la Filiera 4+2
Una svolta importante per l'istruzione tecnica del territorio e per il futuro professionale dei giovani. L’ITIS "S. Cannizzaro" di Colleferro si prepara a lanciare il nuovo percorso formativo sperimentale "Filiera 4+2", un modello innovativo che ridisegna i tempi e i modi della scuola superiore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
