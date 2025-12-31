Colleferro Massaggio cardiaco in strada per un ultraottantenne in Via F dell’Oste Sul posto Polizia Locale e personale sanitario del 118

Da cronachecittadine.it 31 dic 2025

A Colleferro, in via F. dell’Oste, è stato necessario intervenire con un massaggio cardiaco in strada a un uomo di oltre ottant’anni. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso. La situazione è attualmente sotto controllo mentre proseguono le operazioni di assistenza e monitoraggio dell’anziano.

COLLEFERRO – Non è iniziato nel migliore dei modi l'ultimo giorno dell'anno per un anziano signore dall'apparente età ultraottantenne

