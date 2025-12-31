Colazione al Museo per assaggiare il 2026.

La Colazione al Museo a Cortona, giunta alla sua diciassettesima edizione, offre un modo originale per iniziare l’anno. Il Maec apre le sue porte il primo giorno dell’anno, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le sale del museo in un’atmosfera unica. Questa tradizione, consolidata nel tempo, rappresenta un’occasione per vivere un momento di cultura e riflessione all’inizio del nuovo anno.

CORTONA Da diciassette anni, a Cortona, il primo giorno dell’anno si apre tra le sale del Maec. Una scelta controcorrente, quella di tenere aperto il museo a Capodanno, che nel tempo si è trasformata in una tradizione consolidata delle festività natalizie e in un appuntamento capace di richiamare visitatori da tutta Italia. La Colazione al Museo è oggi uno degli eventi simbolo della città etrusca, un format che integra alta qualità culinaria e patrimonio culturale in uno dei musei archeologici più importanti della Toscana. Non a caso, anche per il 2026, la colazione è già sold out da giorni, a conferma di un successo che si rinnova puntualmente di anno in anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

