Coez infiamma Foggia | Piazza Cavour si trasforma in un mare di voci

Ieri sera, Piazza Cavour a Foggia ha ospitato il concerto di Coez, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La piazza si è riempita di voci e musica, creando un’atmosfera coinvolgente e condivisa. Un evento che ha confermato il ruolo di Foggia come punto di riferimento per gli appuntamenti culturali e musicali della zona.

Un vero e proprio fiume di persone ha invaso Piazza Cavour ieri sera, martedì 30 dicembre, trasformando il cuore di Foggia in un enorme palcoscenico a cielo aperto per il concerto di Coez. L'evento, organizzato nell'ambito dei "Capodanni di Puglia", ha richiamato cittadini da ogni angolo della.

CAPODANNO FOGGIA Concerti di Capodanno a Foggia con Arbore e Coez, scattano i divieti: vetro, lattine e petardi banditi - Il Comune di Foggia ha adottato rigide misure di sicurezza urbana per i concerti in programma in piazza Cavour il 30 e 31 dicembre ... statoquotidiano.it

Coez protagonista a Foggia: musica e festa il 30 dicembre in Piazza Cavour - Coez in concerto a Foggia il 30 dicembre in Piazza Cavour Foggia si prepara a salutare la fine dell’anno con il concerto di Coez, in ... lucerabynight.it

