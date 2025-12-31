Clinica veterinaria promotori del progetto amareggiati dalle proposte alternative | Tre anni di lavoro ignorati

Dopo tre anni di lavoro e coinvolgimento della comunità, la Clinica Veterinaria e l’Associazione Vittime di Ingiustizia chiedono chiarezza sul futuro del progetto del Pronto Soccorso Veterinario H24. L’iniziativa, nata da un bisogno reale della cittadinanza, si trova ora di fronte a proposte alternative che sembrano ignorare l’impegno e i risultati raggiunti, sollevando preoccupazioni sulla sua continuità e realizzazione.

Dopo tre anni di lavoro, impegno e coinvolgimento diretto della cittadinanza, l'Associazione Vittime di Ingiustizia alza la voce e chiede chiarezza sul futuro del progetto del Pronto Soccorso Veterinario H24, un'iniziativa nata dal basso per rispondere a un'esigenza concreta della comunità.A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

