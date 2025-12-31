Claudio Longhi e Lanfranco Li Cauli | Il teatro è prima di tutto una grande esperienza dell’umano
Claudio Longhi e Lanfranco Li Cauli, rispettivamente direttore artistico e generale del Piccolo di Milano, condividono il loro approccio alla gestione di uno dei teatri più importanti d’Italia. Attraverso le loro parole, emerge l’importanza di un teatro che, prima di tutto, rappresenta un’esperienza profonda dell’umano, focalizzata sulla qualità artistica e sulla cura degli spazi culturali.
Claudio Longhi, direttore artistico, e Lanfranco Li Cauli, direttore generale, raccontano come si guida il Piccolo di Milano. Fra tradizione, futuro e una stagione sempre più ricca. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
