Claudia Pecoraro nominata assessora regionale | Lavorerò per garantire diritti reali

Claudia Pecoraro è stata nominata Assessora regionale della Campania, con deleghe all’Ambiente, alle Politiche abitative, alle acque e alle Pari Opportunità. Avvocata, ha ricevuto l’incarico dal Presidente Roberto Fico, impegnandosi a lavorare per garantire diritti concreti alla comunità. La sua nomina rappresenta un passo importante nell’amministrazione regionale, con obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sociale.

Claudia Pecoraro è la nuova Assessora della Regione Campania. L'avvocata ha ricevuto dal Presidente della Regione, Roberto Fico, le deleghe all'Ambiente, al Ciclo integrato delle acque, alle Politiche abitative e alle Pari Opportunità. “Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: "Lavorerò per garantire diritti reali" Leggi anche: "Salerno è ferma, piegata e abbandonata": l'affondo di Claudia Pecoraro (M5S) Leggi anche: Nominata nuova assessora nel Comune di Este: Silvia Bottaro entra in giunta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l'annuncio. Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: ambiente, casa e diritti al centro dell’azione della nuova Giunta Fico - Claudia Pecoraro nominata assessora della Regione Campania con deleghe ad Ambiente, Acque, Politiche abitative e Pari Opportunità nella nuova Giunta Fico. gazzettadisalerno.it

Claudia Pecoraro nominata assessora regionale: "Lavorerò per garantire diritti reali" - Assegnate anche le deleghe al Ciclo integrato delle acque e alle Pari Opportunità. salernotoday.it

Pecoraro, nuova assessora all’Ambiente della Regione: porterò nelle istituzioni la voce delle comunità - E' l'avvocata Claudia Pecoraro a sottolineare la scelta di "accogliere con profondo senso di responsabilità la nomina ad Assessora della Regione Campania con deleghe all'Ambiente, Ciclo integrato dell ... corriereirpinia.it

FICO VERSO LA GIUNTA, SPUNTA CLAUDIA PECORARO C'è anche il nome di Claudia Pecoraro, esponente del Movimento 5 Stelle e consigliere comunale di Salerno sul tavolo delle trattativa per la composizione della nuova giunta. Fico potrebbe uffici - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.