Claudia Pecoraro nominata assessora regionale | Lavorerò per garantire diritti reali

Claudia Pecoraro è stata nominata Assessora regionale della Campania, con deleghe all’Ambiente, alle Politiche abitative, alle acque e alle Pari Opportunità. Avvocata, ha ricevuto l’incarico dal Presidente Roberto Fico, impegnandosi a lavorare per garantire diritti concreti alla comunità. La sua nomina rappresenta un passo importante nell’amministrazione regionale, con obiettivi di tutela ambientale e di sviluppo sociale.

Claudia Pecoraro è la nuova Assessora della Regione Campania. L'avvocata ha ricevuto dal Presidente della Regione, Roberto Fico, le deleghe all'Ambiente, al Ciclo integrato delle acque, alle Politiche abitative e alle Pari Opportunità. “Assumo questo ruolo con la consapevolezza che casa, ambiente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

