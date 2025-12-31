Classifica Tour de Ski 2026 uomini | Klaebo difende la leadership Pellegrino saldo in top ten

Il Tour de Ski 2026, iniziato il 28 dicembre a Dobbiaco, prosegue con quattro tappe in Italia. Klaebo mantiene la leadership nella classifica uomini, mentre Pellegrino si conferma tra i primi dieci. La competizione, che attraversa diverse discipline di sci di fondo, rappresenta un importante appuntamento della stagione, offrendo agli atleti l’opportunità di consolidare la propria posizione generale e di confrontarsi su diversi percorsi e tecniche.

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

